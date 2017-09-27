Фанаты «Спортинга» в матче с «Барселоной» устроили перформанс в честь Роналду

Болельщики лиссабонского «Спортинга» во время домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» устроили красочный перформанс в честь португальского нападающего Криштиану Роналду, выступающего в стане принципиального соперника каталонцев — в мадридском «Реале».
На фанатской трибуне «Спортинга» появилось большое изображение Роналду в футболке клуба и надпись «Лучший в мире».
Роналду является воспитанником «Спортинга», из которого в 2003 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед». За «Реал» португалец выступает с 2009 года.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спортинг» – «Барселона».
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