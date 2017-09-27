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Ермакович: с волнением жду игры с «Арсеналом», пожать Венгеру руку — не главное

27 сентября 2017, среда. 23:21 Футбол

Наставник БАТЭ Александр Ермакович в преддверии домашнего матча Лиги Европы с «Арсеналом» (28 сентября) рассказал о сильных сторонах соперника и признался, что с волнением предвкушает дуэль с Арсеном Венгером.

«У „Арсенала“ 46 игроков в заявке. Звёзд у соперника хватает. Команда славится коллективной игрой, а не индивидуальными действиями. Наверное, это первый случай, когда не совсем понятно, кто прилетит. Предполагаем два варианта состава: игроки, которые играют в чемпионате Англии, и те, кто выступает в кубковых матчах. Но от состава „Арсенала“ наша модель игры останется неизменной. У „канониров“ все играют в один футбол. Нужно понимать реальную силу соперника. Если мы играем с английским грандом, нужно отталкиваться от силы соперника. Уверен, у нас будет позиционная атака и такая же игра в обороне.

С волнением ли жду рукопожатия с Венгером? Я с волнением жду, как завтра сыграть. А руку пожать — второстепенно. Понятно, что Арсен — великолепный специалист. Будет любопытно оказаться у него в оппонентах», — цитирует тренера «Прессбол».

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Источник: Прессбол Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон БАТЭ Александр Ермакович Арсен Венгер
Новости. Футбол
27 сентября 2017, среда
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