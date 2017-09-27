Думбия получил травму, имитируя контакт с защитником «Барселоны»

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Сейду Думбия получил травму после неудачного падения в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».
Экс-форвард ЦСКА пытался заработать пенальти. Он рухнул на газон на линии штрафной площади соперника, имитируя контакт с защитником, но судья показал ему жёлтую карточку за симуляцию. Ивуариец долго не мог подняться и начал хромать. Вскоре его заменили на Баса Доста.
Эпизод с симуляцией Думбия, обернувшейся травмой, можно посмотреть в «Твиттере».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спортинг» – «Барселона».