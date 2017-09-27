«Барселона» обыграла «Спортинг», «Ювентус» победил в матче с «Олимпиакосом»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонский «Спортинг» принимал на своём поле «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече провёл в собственные ворота уругвайский защитник «Спортинга» Себастьян Коатес на 49-й минуте.
В другом матче дня, который проходил параллельно, «Ювентус» на своём поле обыграл «Олимпиакос» со счётом 2:0. В составе туринцев голы забили форварды Гонсало Игуаин и Марио Манджукич.
Турнирное положение в группе D после матчей 2-го тура: 1. «Барселона» — 6 очков; 2. «Спортинг» — 3; 3. «Ювентус» — 3; 4. «Олимпиакос» — 0.