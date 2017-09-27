«ПСЖ» разгромил «Баварию», «Селтик» выиграл у «Андерлехта»

«ПСЖ» разгромил «Баварию» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
В дебюте игры Неймар получил мяч слева, сместился к штрафной и прошёл к центру, сыграв направо на свободного Дани Алвеса, который после паузы расстрелял ворота Свена Ульрайха. На 31-й минуте Килиан Мбаппе выскочил на проникающий пас, развернулся на краю чужой штрафной и сыграл на подключившегося к атаке Эдинсона Кавани, который с ходу пробил в ближнюю девятку.
В середине второго тайма Мбаппе на краю штрафной легко обыграл Давида Алабу, а затем прострелил в ноги Хави Мартинеса. Тот не успел отбить мяч, и ворота расстрелял подоспевший Неймар.
В другом матче группы В «Селтик» на выезде выиграл у «Андерлехта» со счетом 3:0.