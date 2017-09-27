Лопырёва с болельщиками ЦСКА подарила дождевики фанатам «МЮ»

Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырёва в рамках акции гостеприимства Gentlefan совместно с болельщиками ЦСКА подарила фанатам «Манчестер Юнайтед» дождевики перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В рамках акции любой желающий болельщик английского клуба мог получить дождевик. Аналогичная акция была проведена в преддверии матча «Спартака» — «Ливерпуль» (1:1), который состоялся накануне. Фанатам «Ливерпуля» были вручены красные футболки. Акция Gentlefan впервые была запущена в феврале перед матчем «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы: тогда гостям подарили тёплые пледы.
Матч ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» завершился уверенной победой гостей со счётом 4:1.
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