Буффон: все отдадут должное Аллегри, президенту, но похвалы заслуживает Игуаин

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после домашнего матча Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (2:0) похвалил форварда Гонсало Игуаина, который вошёл в игру на 60-й минуте и отдал голевую передачу.
«Как только игра закончится, все отдадут должное Массимилиано Аллегри, клубу, президенту и так далее. Нет, похвалы заслуживает Игуаин. Он своей игрой дал ответ на слухи и критику. Я счастлив, что он прошёл через это, так как мы нуждаемся в нём, нам нужны его голы.
Победа получилась непростой, игра давалась трудно. Сегодня мы должны были сделать больше, чем просто выйти и отыграть на голом классе», — сказал Буффон в эфире Mediaset Premium.
Аллегри объяснил, почему Игуаин начал туринское дерби в запасе «Ювентуса»