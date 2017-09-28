Гончаренко: Акинфеев позволил ЦСКА сохранить лицо в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал домашнее поражение в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:4).
«Думаю, нас развалил первый пропущенный гол. Самое тяжёлое — это пропущенный первый мяч, о чём мы и говорили. Потом мы долго не могли вернуться в игру. Нам очень сложно играть в ритме „Манчестер Юнайтед“, поскольку мы давно в таком темпе не играли.
Игорь Акинфеев позволил нам сохранить лицо. Он в достаточно большом количестве эпизодов нас выручил. Ритм был для нас высок, плюс мы совершали достаточно простые для нашего уровня ошибки. Наверное, путём замен удалось воссоздать баланс, но, наверное, после того, как счёт стал крупный, соперник сбросил обороты.
Почему Фернандес сегодня был не так активен? Наверное, неправильно здесь кого-то выделять или критиковать.
Повлияет ли крупное поражение психологически с прицелом на матч с „Базелем“? Да нет, это очень далеко. Нам в первую очередь надо думать о том, как восстановить голову к ближайшей игре», — сказал тренер в эфире «Матча».