Моуринью: не ЦСКА сыграл плохо, а «МЮ» сыграл хорошо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал гостевую победу над ЦСКА (4:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы очень хорошо играли, создали много моментов в самом начале. У нас было очень хорошее отношение к сегодняшнему матчу. Быстро смогли реализовать свои моменты. Я не думаю, что ЦСКА сыграл плохо. Просто хорошо сыграл «Манчестер Юнайтед». Мы никогда не играем в три центральных защитника, но сегодня это сделали. Очень быстро перемещали мяч, контратаковали, создавая опасность. В первые 30 минут нанесли четыре удара и забили три мяча. Для нас всё прошло очень хорошо», — сказал Моуринью в эфире «Матч ТВ».
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