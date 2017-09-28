Масалитин: почему при 0:4 не выпустить Жамалетдинова вместо мёртвого Витиньо?

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги чемпионов между командами ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» (1:4).
«Абсолютная разница в классе, вот и всё. Это наш футбол, это наш уровень. Всему есть своё время, и железо тоже вскоре гниёт и ломается. Поэтому пора искать новые таланты, наигрывать молодёжь из дубля, например.
Почему после четвёртого пропущенного мяча не выпустить Тимура Жамалетдинова вместо этого Витиньо мёртвого? Тимур бы с Фёдором Чаловым может впереди что-нибудь напридумывали. Вон Костя Кучаев вышел и гол забил. Раньше бы появился, могли бы втроём ещё гол организовать. Да, «МЮ» уже в концовке отдыхал и не играл совсем. Ну, так и надо было пользоваться этим! Выпустили бы молодёжь, получили бы, может, и пять мячей или больше, но ребята опыта набрались бы. Какая уже разница была?
Игоря Акинфеева было бесспорно жалко. Он столько сегодня спасал команду, старался. Но это футбол, и результат на лицо. ЦСКА сейчас таков и усилиться он никем не может. У нас команды лучше нет. Да у нас и в целом футбол деградировал. Даже три-четыре года назад была хоть какая-то игра», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.