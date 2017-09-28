Моуринью: очень доволен такой выездной победе над ЦСКА

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал гостевую победу над ЦСКА (4:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Сегодняшняя игра «МЮ» близка к идеалу? Конечно, я не ожидал такого начала. Мы очень сильно начали, из четырёх первых ударов три превратились голы. Всё, что оставалось после такого великолепного начала, это контролировать игру и довести её до победы.
До 60-й минуты все играли просто замечательно. Потом темп сбился и по сути мы доигрывали. Никто не говорит, что у нас масса игроков выбыли. Я говорил, что это сильнейший ЦСКА? Если коротко, то и этот «МЮ» является моей сильнейшей командой.
Эта победа хорошо скажется как на состоянии команды в целом, так и на отдельных игроках. В частности, на состоянии Андера Эрреры, который не получал достаточно игрового времени в матчах Премьер-лиги, но сегодня сыграл великолепно. То же самое можно сказать про Марсьяля. Я очень доволен. Игроки получили большой заряд уверенности в себе. Но мы должны думать уже о следующем матче.
Очень доволен такой победой на выезде. Когда «МЮ» два сезона назад играл в Лиге чемпионов, команда испытывала проблемы не только в гостях, но и дома. А сегодня великолепный результат был вместе с отличной игрой.
Я приезжал в Россию с «Интером», «Челси» и «Реалом». С «Реалом» и «Интером» приезжали после групповой стадии и давление было слишком велико. А сегодня я полностью доволен игрой.
Лукаку забил 10 голов до наступления октября? Это замечательное достижение. Но нападающий не играет один. Вокруг него собрана великолепная команда, которая помогает ему достигать такого результата. Еще остаётся одна игра в этом месяце. Уверен, что комплимент не повлияет на Ромелу, и он будет продолжать усердно работать на тренировках и в матчах», — передаёт слова Моуринью корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.