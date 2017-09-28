Гончаренко: если у ЦСКА и был какой-то план, он рухнул с первым мячом «МЮ»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:4) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Если у нас и был какой-то план на игру, то он рухнул с первым пропущенным мячом. Уровень игры после этого очень сильно упал. Мы не успевали за соперником, моментами «МЮ» имел очень большое преимущество. Да, мы можем говорить, что класс команды очень высокий – это лидер английской Премьер-лиги. При этом Акинфеев ещё и выручил нас в нескольких моментах. Мы пробовали путём замен найти баланс. Но то, как соперник возвращался после потери мяча в защиту, – это пособие, как надо делать.
Могу сказать по-другому: самое для меня тяжёлое – это пережить такие ошибки, какую мы допустили в эпизоде с первым голом. Думаю, мы достаточно подробно говорили как действует „МЮ“, когда перехватывает мяч, что делают на фланге, как завершает атаки Лукаку.
Всегда сложно атаковать, зная что за спиной три нападающих, один из которых очень силён физически. Играешь с оглядкой», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.