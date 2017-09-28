Лукаку: я просто хочу выигрывать трофеи

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку дал комментарий после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (4:1). Бельгиец стал автором двух голов в этой встрече.
«Я просто хочу выигрывать трофеи. Хочу побеждать, как мы это сейчас делаем. Просто работаю с командой изо всех сил. Сейчас всё идёт хорошо, но надо продолжать двигаться в этом направлении. Это по-прежнему только начало сезона», — приводит слова Лукаку пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.
В активе Ромелу уже 10 голов в 9 матчах текущего сезона.
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