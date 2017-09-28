До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Моуринью: в матче ЦСКА — «МЮ» было не так много футбола из PlayStation

28 сентября 2017, четверг. 00:39 Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал гостевую победу над ЦСКА в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

«Мы начали игру настолько сильно, что смогли удивить соперника. ЦСКА действовал не так хорошо, как он это обычно делает, но причиной этому были мы.

Сегодня вечером было не так много футбола из PlayStation, просто команда немного расслабилась. Это нормально", — сказал тренер в эфире ВТ Sport.

Моуринью: очень доволен такой выездной победе над ЦСКА
Источник: BT Sport Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ПФК ЦСКА Жозе Моуринью
Новости. Футбол
28 сентября 2017, четверг
00:48 Смоллинг: «Манчестер Юнайтед» показал свой лучший футбол в нынешнем сезоне
00:47 Янг: «Манчестер Юнайтед» не ехал в Москву за лёгкими очками
00:46 Лукаку: я не забил Акинфееву на ЧМ-2014, и сегодня был своеобразный реванш!
00:45 Бабаев: у Кучаева поднялись шансы на попадание в состав ЦСКА после гола «МЮ»
00:43 Кучаев: счёт не по игре. На мой взгляд, ЦСКА и «МЮ» смотрелись на равных
00:39 Моуринью: в матче ЦСКА — «МЮ» было не так много футбола из PlayStation
00:31 Лукаку: я просто хочу выигрывать трофеи
00:28 Экс-наставник «Валенсии» Айестаран стал главным тренером «Лас-Пальмаса»
00:24 Мхитарян: не знаю, что случилось с ЦСКА, «МЮ» не ждал такой лёгкой победы
00:24 Гончаренко: если у ЦСКА и был какой-то план, он рухнул с первым мячом «МЮ»
00:20 Моуринью: очень доволен такой выездной победе над ЦСКА
00:17 Масалитин: почему при 0:4 не выпустить Жамалетдинова вместо мёртвого Витиньо?
00:10 Лучшим игроком матча ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» признан Лукаку
00:08 Головин: считаю, ЦСКА играл с «Манчестер Юнайтед» более-менее нормально
00:06 Моуринью: не ЦСКА сыграл плохо, а «МЮ» сыграл хорошо
00:01 Гончаренко: Акинфеев позволил ЦСКА сохранить лицо в матче с «Манчестер Юнайтед»
27 сентября 2017, среда
23:56 Кучаев: не могу сказать, насколько отличаются уровни «МЮ» и клубов РФПЛ
23:54 Буффон: все отдадут должное Аллегри, президенту, но похвалы заслуживает Игуаин
23:50 Лопырёва с болельщиками ЦСКА подарила дождевики фанатам «МЮ»
23:42 Стена Акинфеев, многотысячный перформанс и другие фото с матча ЦСКА – «МЮ»
23:40 «ПСЖ» разгромил «Баварию», «Селтик» выиграл у «Андерлехта»
23:38 «Барселона» обыграла «Спортинг», «Ювентус» победил в матче с «Олимпиакосом»
23:37 Гол Батшуайи на 94-й минуте принёс «Челси» победу в матче с «Атлетико»
23:35 «Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в Москве
23:21 Думбия получил травму, имитируя контакт с защитником «Барселоны»
23:21 Ермакович: с волнением жду игры с «Арсеналом», пожать Венгеру руку — не главное
23:13 Фанаты «Спортинга» в матче с «Барселоной» устроили перформанс в честь Роналду
23:07 Джеко: возможно, «Рома» слишком много думала об игре с «Миланом»
23:00 Балажиц: «Уралу» надо использовать то, что «Спартак» провёл тяжёлый матч в ЛЧ
22:56 Месси вышел на третье место по количеству матчей за «Барселону» за всю историю
22:49 Бутенко: пенальти в ворота ЦСКА не было, игрок «МЮ» споткнулся о Щенникова
22:38 По итогам матча «Спартак» — «Анжи» РФС оштрафовал клубы на 110 тыс. рублей
22:36 Хацкевич — об игре при пустых трибунах: «Партизан» потерял весомый козырь
22:32 Венгер: спрошу у Глеба, счастлив ли он
22:10 ЦСКА — «МЮ»: фанаты красно-синих устроили красочный перформанс
22:07 Игрок «Фастава»: мы приехали в Москву не ради осмотра Красной площади
22:05 Максимов, Берхамов и Шевченко не помогут «Арсеналу» Т в игре с «Краснодаром»
22:02 Хавбек «Урала»: мы намерены победить в матче со «Спартаком»
21:59 Тарханов: «Урал» должен сыграть мужественно, как «Спартак» — с «Ливерпулем»
21:46 Ди Франческо: если «Карабах» шёл вперёд, казалось, что от этого зависят их жизни
21:42 Матч с ЦСКА станет для Мхитаряна 50-м за «Манчестер Юнайтед»
21:30 Слуцкий: Боуэн выделялся с тех пор, как я приехал в «Халл»
21:29 Менди: даже я не знаю, получил ли повреждение «крестов» или нет
21:26 Наставник «Фастава»: «Локомотив» выше на голову и опытнее нас
21:20 «Сьон» и «Лозанна» сыграли вничью, Митрюшкин пропустил один гол
Все новости RSS
Партнерский контент