Моуринью: в матче ЦСКА — «МЮ» было не так много футбола из PlayStation

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал гостевую победу над ЦСКА в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
«Мы начали игру настолько сильно, что смогли удивить соперника. ЦСКА действовал не так хорошо, как он это обычно делает, но причиной этому были мы.
Сегодня вечером было не так много футбола из PlayStation, просто команда немного расслабилась. Это нормально", — сказал тренер в эфире ВТ Sport.
Моуринью: очень доволен такой выездной победе над ЦСКА