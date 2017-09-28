Лукаку: я не забил Акинфееву на ЧМ-2014, и сегодня был своеобразный реванш!

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА (4:1), назвал реваншем свой дубль в ворота «армейцев», которые защищал голкипер сборной России Игорь Акинфеев.
«Мне уже доводилось оформлять дубль в ворота сборной России в 2010 году, но я не смог забить Акинфееву на чемпионате мира в Бразилии. Так что сегодня состоялся своеобразный реванш!
Не сказал бы, что это была очень лёгкая игра. В обоих таймах соперник огрызался. У ЦСКА большой потенциал, и нам нельзя терять концентрацию ни на мгновенье в домашнем матче с ними», — приводит слова Лукаку пресс-служба УЕФА.
Видео первого и второго голов Лукаку доступно в «твиттере» РФПЛ.
Лукаку: я просто хочу выигрывать трофеи