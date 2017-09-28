Смоллинг: «Манчестер Юнайтед» показал свой лучший футбол в нынешнем сезоне

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг прокомментировал разгромную победу своей команды в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА со счётом 4:1.
«Мне кажется, что с учётом всех голов в первом тайме это был наш лучший футбол в нынешнем сезоне. Мы доказали, что способны перестраиваться и менять схему, играть по-разному даже в не самых простых условиях», — цитирует Смоллинга пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.
«Манчестер Юнайтед» выиграл оба прошедших на данный момент матча в Лиге чемпионов и возглавляет группу A. ЦСКА опустился на третье место, уступая швейцарскому «Базелю» по разнице голов.