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«Ливерпуль» пожаловался в УЕФА на расизм фанатов «Спартака» в адрес юного игрока

28 сентября 2017, четверг. 00:58 Футбол

«Ливерпуль» подал жалобу в УЕФА после того, как один из их игроков юношеского состава, как считают в клубе, дважды подвергся расовому насилию во время игры Юношеской лиги УЕФА со «Спартаком» в Москве (1:2), утверждает Мirror.

18-летний форвард Бобби Адеканье якобы подвергался оскорбительным жестам и песнопениям, когда выходил на замену по ходу второго тайма. Второй подобный инцидент случился, когда игрок вбрасывал мяч из-за боковой линии.

Официальные лица «Ливерпуля» уже обратились в УЕФА с просьбой изучить ситуацию.

Источник: Старридж и Мане столкнулись с проявлениями расизма в игре в Москве
Источник: Mirror Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль ФК Спартак Болельщики — Футбол Расизм
Новости. Футбол
28 сентября 2017, четверг
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