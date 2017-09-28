«Ливерпуль» пожаловался в УЕФА на расизм фанатов «Спартака» в адрес юного игрока

«Ливерпуль» подал жалобу в УЕФА после того, как один из их игроков юношеского состава, как считают в клубе, дважды подвергся расовому насилию во время игры Юношеской лиги УЕФА со «Спартаком» в Москве (1:2), утверждает Мirror.
18-летний форвард Бобби Адеканье якобы подвергался оскорбительным жестам и песнопениям, когда выходил на замену по ходу второго тайма. Второй подобный инцидент случился, когда игрок вбрасывал мяч из-за боковой линии.
Официальные лица «Ливерпуля» уже обратились в УЕФА с просьбой изучить ситуацию.
Источник: Старридж и Мане столкнулись с проявлениями расизма в игре в Москве