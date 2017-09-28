Пономарёв: в ЦСКА некому бежать с мячом, кроме Головина и немного Дзагоева

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал поражение «армейцев» со счётом 1:4 в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
“Дело не в классе команды, просто ЦСКА сразу раскрылся. «Армейцы» большими силами пошли в атаку, за что и были наказаны. Марио Фернандес подключается, но пусть сначала свою собственную зону закроет. Два мяча забили с его фланга. Зачем идти вперёд? У нас и так сильная полузащита, она справится. Вот нападение слабое, это правда, забивать некому. ЦСКА нужна была вязкая оборона, и игра на контратаках, как с «Бенфикой». Надо было повторить тот матч, а москвичи стали раскрываться.
Игроки «Манчестер Юнайтед» всю игру спокойно разыгрывали мяч, принимали и отдавали. Ну нельзя столько пустых зон давать сопернику. А по игре было сложно перестроиться «армейцам». Игра в защите была провалена, да и в полузащите тоже не сумели взять своё. Начали паниковать и пенять друг на друга. Понятно, что уровень соперника сильно выше нашего. Но англичане не боятся обыгрывать одного или двух игроков, делают это даже в штрафной соперника. Обыграл – создал опасную ситуацию, молодец. А в ЦСКА некому играть. Никто в команде не умеет бежать с мячом, кроме Александра Головина и немного Алана Дзагоева.
Теперь нужно забыть об этом матче и настраиваться на следующие игры. Для «армейцев» ничего не потеряно в группе. Нужно хорошо провести две встречи с «Базелем» и выходить из группы со второго места», — сказал Пономарёв в беседе с корресопндентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.