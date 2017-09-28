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Азар: «Челси» должен был забивать ещё, но победа заслуженная

28 сентября 2017, четверг. 01:20 Футбол

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:1).

«Мы очень довольны. Это была тяжёлая игра против одной из лучших команд Европы. Сегодня мы проделали хорошую работу, забив дважды. Должны были забить ещё, но мы заслужили победу. „Челси“ показывает качественный футбол как в Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов. Мы хотим побеждать в каждом матче, и сегодня у нас это получилось. „Атлетико“ обороняется не хуже „Челси“, но у нас есть игроки, способные склонить чашу весов в нужную сторону: Альваро, я, Миши, Виллиан. Миши забивает каждый раз, когда выходит на поле! Очень рад за него», — приводит слова Азара пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.

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Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Челси Эден Азар
Новости. Футбол
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