Нигматуллин: Акинфеев не дал ЦСКА пропустить восемь мячей от «Манчестер Юнайтед»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал домашнее поражение ЦСКА от «Манчестер Юнайтед» (1:4) во втором туре группового раунда Лиги чемпионов, выделив голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева.
«Матч против «Манчестера» в очередной раз указал на бич всей футбольной России – оборону. К сожалению, с защитниками очень сложно не только в ЦСКА, но и во всей нашей стране. Я очень хорошо отношусь к Березуцким и Игнашевичу, но сейчас время играет против них. Если на уровне чемпионата России играть можно, то с «МЮ» уже невозможно. Англичане просто издевались над обороной ЦСКА. Матч потерял интригу в первые 20-30 минут. А потом больше напоминал тренировочно-товарищескую встречу. «Спартак» против «Ливерпуля» держал интригу до 98-й минуты.
Если бы не Игорь Акинфеев, то ЦСКА спокойно мог пропускать восемь мячей. Игорь спас «армейцев» и не дал пропустить ещё больше. Если бы он поддался общему настроению команды, то счёт мог стать неприлично разгромным. К счастью, в половине моментов Акинфеев выручил команду.
Для ЦСКА в этой группе Лиги чемпионов ничего не потеряно, особенно принимая в расчёт уровень одной команды и остальных трёх. «Бенфика» проиграла разгромно «Базелю», а это значит, что у ЦСКА после такого отвратного матча в Москве остались все шансы на выход из группы. Нужно сделать правильные выводы из прошедшего матча и укрепиться наконец-то. Об обороне пора серьёзно задуматься, а пока порадоваться за очередного воспитанника ЦСКА, который оправдал возложенные на него надежды», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.