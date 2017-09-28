Конте: игроки «Челси» доказали, что достойны права выступать в таких матчах

Главный тренер «Челси» Антонио Конте похвалил игроков команды после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:1).
«Наша команда показала очень хороший футбол. Мы хорошо подготовились к матчу, и я доволен игроками. Они показали большое желание, волю к победе и предельную концентрацию, доказав, что достойны права играть в таких матчах. Конечно, когда проигрываешь „Атлетико“ со счётом 0:1, трудно выправить положение. Однако мы забили два гола и заслужили победу», — приводит слова Конте пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.
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