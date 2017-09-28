Селюк: Гризманн повторил достижение Л. Траоре

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (1:2) повторил достижение экс-форварда ЦСКА Ласины Траоре, забив первый гол своей команды на новом стадионе и в национальном чемпионате, и в ЛЧ.
«Сегодня Гризманн повторил достижение Траоре. Забил первый гол на новом стадионе как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов», — написал Селюк на своей странице в «Твиттере».
10 сентября 2016 года Траоре забил первый гол ЦСКА на новом стадионе — «ВЭБ Арене». Траоре открыл счёт в домашнем матче 6-го тура РФПЛ с «Тереком» (3:0). 18 октября Ласина забил первый гол на новой арене уже в Лиге чемпионов — в матче с «Монако» (1:1).
Гризманн 16 сентября 2017 года открыл счёт голам «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» в чемпионате Испании, поразив ворота «Малаги» (1:0). В матче ЛЧ с «Челси» (1:2), который состоялся 27 сентября и стал первым для «матрасников» в рамках еврокубка на новой арене, Гризманн отличился голом на 41-й минуте.