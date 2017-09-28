ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» — 1:4. Видеообзор матча

ЦСКА на своём поле проиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 1:4.
«Манчестер Юнайтед» забил три гола ещё в первом тайме, а во второй половине встречи команды обменялись точными ударами. В составе победителей дубль оформил бельгийский форвард Ромелу Лукаку, ещё по голу забили Генрих Мхитарян и Антони Марсьяль, который реализовал пенальти. За ЦСКА забил полузащитник Константин Кучаев.
Видеообзор матча ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» доступен на официальном сайте УЕФА.
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