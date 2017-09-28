Вальверде: если хочешь побеждать в больших матчах, будь готов страдать

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» (1:0).
«Если хочешь побеждать в больших матчах, будь готов страдать. Атмосфера была потрясающая, и соперник был хорош. „Барселона“ вышла заряженной на игру, и мы заметно превосходили „Спортинг“ в первом тайме. Понимали, насколько опасен соперник на контратаках. После забитого гола „Спортинг“ собрался и заставил нас немного понервничать. У нас были моменты, чтобы снять вопросы о победителе, но мы их не использовали. Но это же Лига чемпионов, здесь не может быть просто!» — приводит слова Вальверде пресс-служба УЕФА.
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