Жезуш: мне казалось, что я знаю рецепт успеха в матче с «Барселоной»

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Жезуш поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:1).
«В перерыве сказал ребятам, что мы можем победить „Барселону“. Мне казалось, что я знаю рецепт успеха в этом матче, но встреча закончилась нашим поражением из-за корявого автогола. И всё же мы показали выдающийся футбол в матче со второй командой мира. В первом тайме „Спортинг“ не давал „Барселоне“ выходить на опасные позиции, перекрывая им все основные маршруты, а во втором мы стали лучше контролировать мяч. Хотя сложно создавать голевые моменты, когда тебе противостоит „Барселона“. Думаю, „Спортинг“ показал себя классной командой перед футбольным миром», — приводит слова Жезуша пресс-служба УЕФА.