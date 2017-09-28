Зюле: ранний гол «ПСЖ» оказался фатальным

Защитник «Баварии» Никлас Зюле прокомментировал поражение от «ПСЖ» (0:3) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Мы подготовились достаточно хорошо, у нас была отличная тренировочная неделя, и мы много работали. Потом ты приезжаешь сюда и получаешь от одной из лучших команд турнира ранний гол в свои ворота, после чего, конечно, тебе нужно отыгрываться.
В первой половине игры мы были лучшей командой на поле, но нам не хватало везения. Мы знали, что у Парижа отличная команда, но мы не должны были так легко пропускать этот ранний гол. Это было фатально. И после этого, конечно, здесь было тяжело играть", — приводит слова Зюле официальный сайт «Баварии».
«Бавария» потерпела самое крупное поражение на групповом этапе ЛЧ за 16 лет