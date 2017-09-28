Оуэн: удивлюсь, если Лукаку не забьёт 30 голов за сезон

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» Майкл Оуэн считает, что действующему форварду манкунианцев Ромелу Лукаку по силам забить 30 голов за сезон
«Всё, что ему нужно — это быть здоровым и попадать в состав. В этой команде у него будет множество шансов. Я удивлюсь, если он не забьёт 30 голов за сезон. Он из тех игроков, которые устойчивы к травмам, его ничего не остановит», — сказал Оуэн в интервью BT Sport.
В нынешнем сезоне Лукаку провёл 6 матчей в чемпионате Англии и забил 6 голов. Также на его счету 2 матча и 3 гола в Лиге чемпионов.