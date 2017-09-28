Мюллер: гол, пропущенный на 90-й секунде матча, явно не входил в планы «Баварии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер подвёл итоги матча с «ПСЖ» (0:3) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы пропустили всего через 90 секунд после начала матча, определённо это не входило в наши планы. После этого они позволяли нам играть. Не знаю, было ли это их планом — давать нам столько пространства и возможностей подавать угловые. Но мы не смогли правильно распорядиться этим пространством. Поэтому у нас не получалось последовательно переходить из центра поля в атаку. После пропущенного гола это стало сложнее», — приводит слова Мюллера пресс-служба «Баварии».
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