Кавани: «ПСЖ» — это семья

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани, комментируя победу над «Баварией» со счётом 3:0 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, заявил, что футболисты парижского клуба на поле являются семьёй.
«Бавария» провела хорошую игру и отчасти создала нам трудности. Всё решил первый гол. Такой гол дает возможность задать игре верное направление на самой ранней стадии матча. В Лиге чемпионов это определяет исход матча.
Мы все разные. У нас могут быть разные образы жизни и разное видение тех или иных ситуаций. Но когда мы находимся на поле, то все работаем вместе. Мы как семья, которая стремится к одной и той же цели — побеждать вместе с командой», — приводит слова Кавани Goal.
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