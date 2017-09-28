Гиггз забил эффектный гол в чемпионате Индии по мини-футболу

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Уэльса Райан Гиггз отметился эффектным голом в матче чемпионата Индии по мини-футболу между «Мумбаи Уорриорз» и «Ченнаи Сингам».
43-летний валлиец, выступающий за «Мумбаи Уорриорз», получил передачу с углового и ударом с лёта в касание поразил ворота соперника. Встреча завершилась победой команды Гиггза со счётом 5:3.
В составе «Ченнаи Сингам» выступает 42-летний экс-форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо.
Видео гола Гиггза можно посмотреть на странице 433 | Football в «Инстаграме».