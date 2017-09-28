Киммих: «Баварии» в матче с «ПСЖ» не хватило пробивной мощи впереди

Защитник «Баварии» Джошуа Киммих подвёл итоги матча с «ПСЖ» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
«Такой ранний пропущенный гол — худшее, что может случиться. После этого мы были в игре, Париж был пассивен и отчасти позволял нам владеть инициативой. Несмотря на это, нам не удалось реализовать голевые моменты. Не хватало пробивной мощи впереди. Нам нужно ещё над этим работать», — приводит слова Киммиха официальный сайт «Баварии».
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