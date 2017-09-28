Гризманн: все признают, что «Челси» был лучше «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал матч группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси». Играя на своём поле, подопечные Диего Симеоне потерпели поражение со счётом 1:2.
«Это был сложный матч. Мы не смогли победить, но впереди много игр, и нам нужно выиграть их все. Что же касается меня самого, то, не считая гола, это не был удачный день для меня. Я не был в соответствующем состоянии. Так что нужно продолжать работать. В первом тайме противник превзошёл нас. Мы старались исправить ситуацию до самого конца, но не удалось. Все признают, что «Челси» был лучше «Атлетико». И нет ничего страшного в том, чтобы признать это», — приводит слова французского футболиста Marca.
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