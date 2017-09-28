Вернблум бьёт Мхитаряна, Моуринью провожает судей, Лукаку паясничает. Фотообзор

27 сентября в Москве «армейцы» в матче второго тура группового этапа розыгрыша Лиги чемпионов крупно проиграли «Манчестер Юнайтед» – 1:4. Дублем у «красных дьяволов» отметился Ромелу Лукаку, ещё по голу на свой счёт записали Антони Марсьяль и Генрих Мхитарян. В составе ЦСКА отличился Константин Кучаев.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча ЦСКА – «Манчестер Юнайтед», подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Сафоновым и Денисом Тыриным.
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