Маттеус: состав Анчелотти в матче с «ПСЖ» вызывает больше удивление

У бывшего футболиста мюнхенской «Баварии» Лотара Маттеуса вызвал недоумение выбор главным тренером команды Карло Анчелотти основного состава в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ». Подопечные итальянского специалиста потерпели поражение со счётом 0:3.
«Состав Анчелотти вызывает больше удивление. Не было Рафиньи, а ведь он всегда проявляет себя достойно в таких матчах. Игрок может подумать, что в важных матчах остаётся «вне игры». То же самое в случаях с Роббеном и Рибери. Смелость – вещь положительная, здесь всё в порядке. Но ведь всё может провалиться, так как есть и обратная сторона медали», — цитирует Маттеуса Sky Germany.
Анчелотти: не думаю, что состав «Баварии» на игру с «ПСЖ» был рискованным