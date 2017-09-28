Лизаразю: не знаю, почему Анчелотти не позволил Рибери выйти на поле

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Биксант Лизаразю признался, что был удивлён некоторыми решениями главного тренера команды Карло Анчелотти относительно выбора основного состава в матче группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ». Немецкий гранд играл на выезде и проиграл со счётом 0:3, а полузащитник Франк Рибери всю игру просидел на скамейке запасных.
«Я немного удивлён тем, что Рибери не вышел на поле. Ведь это важная игра для него во Франции, в Париже! Не знаю, почему Анчелотти не позволил Рибери выйти на поле», — приводит слова Лизаразю tz.
Сам Анчелотти отметил после игры, что его состав не был рискованным.
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