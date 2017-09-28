Иньеста: дай бог, чтобы продолжал удостаиваться аплодисментов

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста был польщён отношением болельщиков лиссабонского «Спортинга» к нему. Каталонский клуб встречался с португальской командой в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов и сумел добиться нелёгкой победы со счётом 1:0.
«Дай бог, чтобы я продолжал удостаиваться аплодисментов. Это нелегко, когда играешь не на своём поле. Я благодарен за такие выражения признания. Думаю, что мы пытаемся воплотить в жизнь то, что просит от нас тренер. Главное – быть в надлежащей форме и быть уверенными в своих силах», — цитирует Иньесту Marca.
Иньеста: мы знали, что должны предпринять в игре со «Спортингом»