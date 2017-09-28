Николау: в футбольном симуляторе брал в команду Игуаина, Манджукича и Дибалу

Защитник «Олимпиакоса» Димитриос Николау прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:2) во втором туре группового раунда Лиги чемпионов. Для 19-летнего Николау этот матч стал дебютным в Лиге чемпионов.
«Мы отдали на поле все силы. Не стоит забывать, что мы играли против недавнего финалиста Лиги чемпионов. Нам ещё многое предстоит улучшить, особенно игру в защите.
Дебют в Лиге чемпионов — мечта, ставшая реальностью. Два года назад я был здесь, на стадионе «Ювентуса», сидел на трибунах вместе с командой «Олимпиакос» U19, смотрел, как играют старшие товарищи. А сегодня я вышел на поле против Игуаина, Манджукича и Дибалы — игроков, которых брал себе в команду, играя в футбольный симулятор", — приводит слова Николау официальный сайт УЕФА.
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