ЦСКА — лидер по количеству потерь мяча на своей половине по итогам двух туров ЛЧ

Футболисты ЦСКА допустили больше всех потерь на своей половине поля по итогам двух туров группового этапа Лиги чемпионов, сообщает InStat. В матче первого тура с «Бенфикой» (2:1) футболисты московского клуба теряли мяч в своей зоне 22 раза, а в игре с «Манчестер Юнайтед» (1:4) — 18 раз.
Примечательно, что в чемпионате России ЦСКА реже всех теряет мяч на своей половине (7,3 раза за матч).
Кроме того, полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум стал лидером группового этапа Лиги чемпионов по количеству выигранных единоборств в обороне. За два матча хавбек вступил в 40 единоборств в защите и выиграл 25 из них (12,5 за матч при эффективности 63%).
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