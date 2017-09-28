Баптистау: «Эспаньол» намерен победить «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»

Нападающий «Эспаньола» Лео Баптистау считает, что у его команды есть шанс добиться положительного результата в выездном матче 7-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». Баптистау подчеркнул, что каталонская команда никогда не выходит на поле, считая себя проигравшей.
«Эспаньол» намерен победить «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». Мы никогда не едем на игру с намерением сыграть вничью или же заранее чувствуя себя побеждёнными. Мы должны быть скромными, испытывать уважение к сопернику и играть с высокой интенсивностью. Чтобы добиться успеха, нам с первой же секунды необходимо играть с высокой концентрацией», — цитирует Баптистау Mundo Deportivo.
Игра между «Реалом» и «Эспаньолом» состоится 1 октября.
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