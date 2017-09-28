Хуанфран Торрес: тем лучше, если считают, что «Атлетико» умер

Защитник мадридского «Атлетико» Хуанфран Торрес считает, что есть определённое преимущество в том, когда команду не считают серьёзным соперником. Футболист сказал об этом после матча группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси». Играя на своём поле, подопечные Диего Симеоне забили один гол, однако позволили англичанам поразить свои ворота дважды.
«Тем лучше, если считают, что «Атлетико» умер. Когда мы играем, не являясь лидерами, то дела в таких случаях у нас складываются лучше», — приводит слова Хуанфрана Marca.
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