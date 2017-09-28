До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хуанфран Торрес: тем лучше, если считают, что «Атлетико» умер

28 сентября 2017, четверг. 08:52 Футбол

Защитник мадридского «Атлетико» Хуанфран Торрес считает, что есть определённое преимущество в том, когда команду не считают серьёзным соперником. Футболист сказал об этом после матча группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси». Играя на своём поле, подопечные Диего Симеоне забили один гол, однако позволили англичанам поразить свои ворота дважды.

«Тем лучше, если считают, что «Атлетико» умер. Когда мы играем, не являясь лидерами, то дела в таких случаях у нас складываются лучше», — приводит слова Хуанфрана Marca.

Гризманн: все признают, что «Челси» был лучше «Атлетико»
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Хуанфран Торрес
Новости. Футбол
28 сентября 2017, четверг
09:54 Гюндоган: «Манчестер Сити» готов к матчу с «Челси» и намерен доказать это
09:39 Ареола: в матче с «Баварией» у меня было не много работы
09:34 Бутрагеньо: Роналду – чемпион, победитель и лучший в мире футболист
09:23 Федерация футбола Украины учредит турнир памяти Андрея Гусина
09:20 Т. Силва: «ПСЖ» добился отличной победы над фантастической «Баварией»
08:52 Румменигге: в матче с «ПСЖ» наша команда не была «Баварией»
08:52 Хуанфран Торрес: тем лучше, если считают, что «Атлетико» умер
08:50 Игуаин: всегда принимал решения тренера без сомнений и проблем
08:28 Баптистау: «Эспаньол» намерен победить «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
08:26 Альба: Вальверде не вмешивается в то, что происходит в раздевалке «Барселоны»
08:13 ЦСКА — лидер по количеству потерь мяча на своей половине по итогам двух туров ЛЧ
08:07 Николау: в футбольном симуляторе брал в команду Игуаина, Манджукича и Дибалу
07:55 Вальверде: был бы обеспокоен, если бы у Л. Суареса не было голевых моментов
07:53 Аллегри: Игуаин никогда не был проблемой и никогда ею не будет
07:45 Иньеста: дай бог, чтобы продолжал удостаиваться аплодисментов
07:35 Лизаразю: не знаю, почему Анчелотти не позволил Рибери выйти на поле
07:34 Маттеус: состав Анчелотти в матче с «ПСЖ» вызывает больше удивление
07:30 Мбаппе: «ПСЖ» показал, что умеет быть эффективным против топ-клубов
07:05 «Крузейро» стал пятикратным обладателем кубка Бразилии
07:04 Спортивный директор «Барселоны»: желаю Матьё всего наилучшего
07:00 Вернблум бьёт Мхитаряна, Моуринью провожает судей, Лукаку паясничает. Фотообзор
06:55 Бускетс: дай бог, чтобы эта полоса «Барселоны» не заканчивалась
06:41 Л. Суарес: с новым тренером «Барселоне» будет сложно бороться за все титулы
06:40 Президент «ПСЖ»: Неймар — лучший футболист в мире
06:25 Марсьяль: спасибо Богу и фанатам за победу над ЦСКА
06:23 Симеоне: «Челси» одержал достойную и заслуженную победу
06:22 Гризманн: все признают, что «Челси» был лучше «Атлетико»
06:05 Киммих: «Баварии» в матче с «ПСЖ» не хватило пробивной мощи впереди
05:45 Иньеста: мы знали, что должны предпринять в игре со «Спортингом»
05:25 Роббен: «Баварии» нужно собраться после поражения в Париже
05:10 Гиггз забил эффектный гол в чемпионате Индии по мини-футболу
04:09 Кавани: «ПСЖ» — это семья
03:45 Мюллер: гол, пропущенный на 90-й секунде матча, явно не входил в планы «Баварии»
03:25 Оуэн: удивлюсь, если Лукаку не забьёт 30 голов за сезон
03:21 Зюле: ранний гол «ПСЖ» оказался фатальным
03:02 Мората: всегда приятно забить первый гол на новом стадионе
03:02 Жезуш: мне казалось, что я знаю рецепт успеха в матче с «Барселоной»
02:59 Геркус: слухи о моём конфликте с Сёминым — глупости, клевета и наветы
02:40 Ульрайх: у «ПСЖ» атака мирового уровня, а мы загубили слишком много моментов
02:27 Вальверде: если хочешь побеждать в больших матчах, будь готов страдать
02:23 Италия вышла на третье место в таблице коэффициентов УЕФА впервые с 2010 года
02:16 «Атлетико» — «Челси» — 1:2. Видеообзор матча
02:12 ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» — 1:4. Видеообзор матча
02:11 «ПСЖ» — «Бавария» — 3:0. Видеообзор матча
02:05 Витория: «Бенфика» дорого заплатила за непозволительные ошибки
Все новости RSS
Партнерский контент