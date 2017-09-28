Федерация футбола Украины учредит турнир памяти Андрея Гусина

Федерация футбола Украины готовится к проведению турнира среди детских команд памяти Андрея Гусина. Соревнования состоятся уже весной 2018 года на тренировочных полях УТК им. Банникова.
В первом турнире памяти Андрея Гусина смогут принять участие юные футболисты 2010 года рождения, а сам турнир станет ежегодным, сообщает официальный сайт ФФУ.
Андрей Гусин погиб в Киеве, разбившись на мотоцикле на столичном автодроме «Чайка» 17 сентября 2014 года. Гусин выехал на кольцевой трек трассы и на одном из виражей вылетел из седла.
В Киеве установлен памятник Андрею Гусину