Бутрагеньо: Роналду – чемпион, победитель и лучший в мире футболист

Директор мадридского «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо не поскупился на похвалу в адрес нападающего команды Криштиану Роналду. Португальский футболист стал автором дубля в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» и помог «Королевскому клубу» одержать победу со счётом 3:1.
«Лига чемпионов – очень серьёзный турнир. А Роналду – чемпион, победитель и лучший в мире футболист. В матче с «Боруссией» Криштиану и Бэйл сыграли фундаментальную роль для «Реала». Но вообще вся команда сыграла достойно», — приводит слова Бутрагеньо Bernabeu Digital.
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