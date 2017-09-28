Ареола: в матче с «Баварией» у меня было не много работы

Вратарь «ПСЖ» Альфонс Ареола прокомментировал победу над «Баварией» (3:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась 27 сентября.
«Это был отличный матч. Мы здорово действовали в каждом отдельном эпизоде против очень хорошей «Баварии». У меня было не много работы. Соперник заставил нас сыграть глубже в обороне, но у нас талантливые нападающие, которое смогли изменить ситуацию», — цитирует Ареолу пресс-служба «ПСЖ».
За весь матч «Бавария» нанесла 16 ударов, из них 6 в створ ворот «ПСЖ».
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