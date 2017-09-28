Головин и Марсьяль — лидеры по количеству успешных обводок в матче ЦСКА — «МЮ»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин и нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль стали лидерами по количеству обводок в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов между ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» (1:4). По данным InStat, у каждого по 6 удачных обводок из восьми.
Отметим, что Головин также является лидером российской Премьер-Лиги по количеству успешных обводок – 7,7 в среднем за 90 минут. Средний показатель Марсьяля в английской Премьер-лиге также один из лучших в лиге (7,5 за 90 минут).
Головин: считаю, ЦСКА играл с «Манчестер Юнайтед» более-менее нормально