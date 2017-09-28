А. Кержаков выпустил в Онежское озеро мальков лосося

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков выпустил в Онежское озеро мальков лосося. Футболист опубликовал фотографию данного события на официальной странице в «Инстаграме».
«Миссия выполнима», — говорится в сообщении.
В июле этого года Александр Кержаков опубликовал фото с четырьмя выловленными в Онежском озере лососями. После этого в Карелии против экс-футболиста возбудили административное дело. Кержаков в ответ пообещал выпустить в Онежское озеро тысячи мальков.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Александра Кержакова.
А. Кержаков: приеду в Карелию и выпущу тысячи мальков лосося в Онежское озеро