Коутиньо: всё, что было, уже в прошлом, я в «Ливерпуле», чтобы показать максимум

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо признался, что уже забыл про историю с несостоявшимся летом переходом в «Барселону» и сейчас полностью сосредоточен на игре своей команды.
Летом нынешнего года сообщалось, что «Ливерпуль» готов продать Коутиньо в «Барселону» за € 160 млн, но параллельно пытался договориться с «Баварией» по Томасу Мюллеру. После того как попытки заполучить немецкого нападающего успехом не увенчались, мерсисайдцы решили не продавать Коутиньо.
«Я спокоен, и всё то, что было, осталось в прошлом. Я здесь для того, чтобы защищать цвета клуба и показывать на поле свой максимум», — цитирует Коутиньо Liverpool Echo.
«Барселона» попытается приобрести Коутиньо в январе