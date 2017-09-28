На матче «Зенит» — «Реал Сосьедад» ожидается аншлаг, крыша арены будет закрыта

На матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы «Зенит» — «Реал Сосьедад» ожидается аншлаг. Крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта, сообщает официальный сайт петербургской команды. Коме того, на арене будет использована система определения голов.
«Зенит» сыграет в лазурной форме, голкипер — в чёрном; гости — в красной форме, голкипер — в зелёном. Встреча состоится сегодня, 28 сентября, начало игры — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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