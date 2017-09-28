Гол Фернандо в ворота «Ливерпуля» может быть признан лучшим голом недели в ЛЧ

Гол полузащитника «Спартака» Фернандо в ворота «Ливерпуля» (1:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов оказался в числе номинантов на гол недели в ЛЧ. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Также на звание лучшего претендует гол полузащитника «Селтика» Скота Синклейра в ворота «Андерлехта» (3:0), Эдинсона Кавани в матче с «Баварией» (3:0), Гарета Бэйла в поединке с дортмундской «Боруссией» (3:1) и Кевина Де Брёйне во встрече с донецким «Шахтёром» (2:0).
Видео гола Фернандо также можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ. Все голы доступны на сайте УЕФА.
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