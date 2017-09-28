УЕФА ждёт новые отчёты по игре юношеских команд «Спартака» и «Ливерпуля»

УЕФА ожидает дополнительные отчеты по матчу юношеских команд «Спартака» и «Ливерпуля». Ранее в британских СМИ сообщалось, что англичане подали жалобу в УЕФА после того, как один из игроков юношеского состава, 18-летний форвард Бобби Адеканье, как считают в клубе, дважды подвергся подвергался оскорбительным жестам и песнопениям во время игры Юношеской лиги УЕФА в Москве (1:2), когда выходил на замену по ходу второго тайма. Второй подобный инцидент случился, когда игрок вбрасывал мяч из-за боковой линии.
«Мы ожидаем дополнительные отчёты по этому матчу», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян в пресс-службе.
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