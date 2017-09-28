Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гашкин: матч ЦСКА с «МЮ» отразил уровень всего чемпионата России

28 сентября 2017, четверг. 13:29 Футбол

Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Гашкин прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:4) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов, отметив, что результат отражает уровень всего чемпионата России.

«Вчерашний матч ЦСКА отразил уровень всего чемпионата России. Понятно, что быстрый гол и пенальти повлияли на игру «армейцев», после 0:2 отыграться очень тяжело. А в целом получается, что «Спартак» отскочил, а ЦСКА просто проиграл. У «Ливерпуля» и «Манчестера» нет лимита, а у нас есть. Вот и делайте выводы.

Оборона ЦСКА не молодеет, а замены ей нет. Можно взять хороших иностранцев, но у нас – лимит. Значит надо выбирать из российских игроков, а они мало того что дорогие, так ещё и играют хуже. Это проблема не только ЦСКА, а всех клубов. Плюс в России мало доверяют молодым игрокам, а в Англии их наигрывают и дают шансы. Тут нет ничего нового», — сказал Гашкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

«Спартак» и ЦСКА против грандов АПЛ: найдите 10 отличий
Почему «Спартаку» не стоит сильно обольщаться ничьей с «Ливерпулем», а ЦСКА – убиваться после разгромного поражения от «МЮ».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Манчестер Юнайтед ПФК ЦСКА ФК Спартак
Новости. Футбол
28 сентября 2017, четверг
14:26 Бывший капитан «МЮ» Кин назвал Давида Луиса лентяем
14:21 Анчелотти может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии»
14:14 Иванович: дела идут неплохо, потому что «Зенит» не думает, что уже чемпион
14:03 Белоруков: «Динамо» по сравнению с «Амкаром» — совсем другой уровень
14:02 Иванович: Россия – моя вторая родина, лучшее место, где мог бы пройти ЧМ
13:55 В матче «Спортинг» — «Барселона» фанат выбежал на поле и поцеловал бутсу Месси
13:54 «Зенит» выпустил информационный ролик к матчу c «Реалом Сосьедад»
13:40 Фанаты «Селтика», номинированные на приз ФИФА, подрались с полицией Брюсселя
13:37 Газзаев — о поражении ЦСКА: вчера российский футбол унизили. Это был позор
13:29 Гашкин: матч ЦСКА с «МЮ» отразил уровень всего чемпионата России
13:24 Неймар, Роналду и Лукаку – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
13:19 УЕФА ждёт новые отчёты по игре юношеских команд «Спартака» и «Ливерпуля»
13:05 Гол Фернандо в ворота «Ливерпуля» может быть признан лучшим голом недели в ЛЧ
13:03 Нападающий «Челси» Батшуайи пошутил над Диего Костой после матча с «Атлетико»
12:57 Экс-наставник «Милана» и «Интера» Леонардо возглавил «Антальяспор»
12:41 Хубулов и Лескано не тренируются в общей группе «Анжи» перед игрой с «Зенитом»
12:38 «Ювентус» готовит новые контракты для Сандро и Кьеллини
12:06 Линекер: Мбаппе – следующая суперзвезда, он пугающе хорош
12:02 На матче «Зенит» — «Реал Сосьедад» ожидается аншлаг, крыша арены будет закрыта
11:59 Роббен не захотел говорить о составе, который был выбран на матч с «ПСЖ»
11:49 Коутиньо: всё, что было, уже в прошлом, я в «Ливерпуле», чтобы показать максимум
11:36 «Анжи» подарил своему болельщику новую коляску
11:36 Матч пятого дивизиона Румынии не был доигран из-за упавших в реку мячей
11:27 Созин: господин Головин, уезжайте поскорее! Не надо здесь сидеть
11:20 Конте недоволен тем, что матч «Челси» — «Манчестер Сити» состоится в субботу
11:15 Кавани успокаивал Неймара, Николя Саркози строил гримасы. Фото «ПСЖ» — «Бавария»
10:54 Жеребьёвка Евро-2020 состоится в декабре 2018 года в Дублине
10:44 Отборочный матч Кубка Азии КНДР — Малайзия может не состояться
10:38 «ПСЖ» в январе попробует приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса
10:37 Защитник «Базеля»: с такой игрой, как с «Бенфикой», уже всё возможно
10:28 А. Кержаков выпустил в Онежское озеро мальков лосося
10:11 Наставник «Базеля»: в матче с «Бенфикой» Оберлин был прекрасен!
10:04 Головин и Марсьяль — лидеры по количеству успешных обводок в матче ЦСКА — «МЮ»
09:54 Гюндоган: «Манчестер Сити» готов к матчу с «Челси» и намерен доказать это
09:39 Ареола: в матче с «Баварией» у меня было не много работы
09:34 Бутрагеньо: Роналду – чемпион, победитель и лучший в мире футболист
09:23 Федерация футбола Украины учредит турнир памяти Андрея Гусина
09:20 Т. Силва: «ПСЖ» добился отличной победы над фантастической «Баварией»
08:52 Румменигге: в матче с «ПСЖ» наша команда не была «Баварией»
08:52 Хуанфран Торрес: тем лучше, если считают, что «Атлетико» умер
08:50 Игуаин: всегда принимал решения тренера без сомнений и проблем
08:28 Баптистау: «Эспаньол» намерен победить «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
08:26 Альба: Вальверде не вмешивается в то, что происходит в раздевалке «Барселоны»
08:13 ЦСКА — лидер по количеству потерь мяча на своей половине по итогам двух туров ЛЧ
08:07 Николау: в футбольном симуляторе брал в команду Игуаина, Манджукича и Дибалу
Все новости RSS
Партнерский контент