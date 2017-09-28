Гашкин: матч ЦСКА с «МЮ» отразил уровень всего чемпионата России

Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Гашкин прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:4) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов, отметив, что результат отражает уровень всего чемпионата России.
«Вчерашний матч ЦСКА отразил уровень всего чемпионата России. Понятно, что быстрый гол и пенальти повлияли на игру «армейцев», после 0:2 отыграться очень тяжело. А в целом получается, что «Спартак» отскочил, а ЦСКА просто проиграл. У «Ливерпуля» и «Манчестера» нет лимита, а у нас есть. Вот и делайте выводы.
Оборона ЦСКА не молодеет, а замены ей нет. Можно взять хороших иностранцев, но у нас – лимит. Значит надо выбирать из российских игроков, а они мало того что дорогие, так ещё и играют хуже. Это проблема не только ЦСКА, а всех клубов. Плюс в России мало доверяют молодым игрокам, а в Англии их наигрывают и дают шансы. Тут нет ничего нового», — сказал Гашкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.